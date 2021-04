Voor het eerst naar de Champions League? Het succesrecept van Eintracht Frankfurt, de verrassing in Duitsland

Nog nooit kon Eintracht Frankfurt zich kwalificeren voor de Champions League, maar dit seizoen lijkt daar verandering in te komen. Frankfurt staat namelijk stevig geparkeerd op de vierde plaats, met vier punten voorsprong op Dortmund (vijfde). Zaterdag kijken beide teams elkaar in de ogen in een cruciale wedstrijd met het oog op de Champions League-plaatsen. Bij winst heeft Frankfurt een bonus van zeven punten beet: wat zijn de troeven van deze verrassende nummer vier?

In de schaduw van Haaland, maar even efficiënt: André Silva

Haaland dit, Haaland dat. Het hoeft niet altijd over de wonderspits van Dortmund te gaan. Zonder al te veel aandacht op te eisen, kan ook Frankfurt-spits André Silva fenomenale cijfers voorleggen in de Bundesliga: met maar liefst 21 goals doet de 25-jarige Portugees even goed als Erling Haaland. Misschien moeten scouts van verschillende topploegen hun niet allemaal focussen op het (dure) Noorse wonderkind, want met André Silva loopt er nog een topspits rond, die wellicht voor een iets democratischere prijs aangeschaft kan worden. Maar wat maakt Silva zo goed? Hij moet het minder hebben van zijn snelheid, maar is technisch wel heel sterk. Daarnaast is hij een koele kikker voor doel, die ook nog eens kopbalsterk is. Onder coach Adi Hütter leerde hij ook nog eens zijn defensieve taken uitvoeren. Wat wil je nog meer van een spits?

André Silva scoorde dit seizoen al 21 keer in de Bundesliga Foto: AFP

Adi Hütter: het meesterbrein van Eintracht Frankfurt

De uitstekende prestaties van Frankfurt zijn zeker ook te danken aan coach Adi Hütter, die vanaf het seizoen 2018/2019 het roer overnam van Niko Kovac. Hütter kreeg het team al snel op de rails, en het haalde in 2019 zelfs de halve finale van de Europa League, waarin het na penalty’s werd uitgeschakeld door Chelsea. Door de lezers van de Duitse krant BILD werd Hütter toen verkozen als coach van het jaar. Ook dit seizoen doen de manschappen van de 51-jarige coach het meer dan behoorlijk. Hütter installeerde er een duidelijke filosofie, die goed aansluit bij het team. Met André Silva in de spits, en Kamada (ex-STVV) en Younes beiden als nummer 10, loopt het van een leien dakje bij de Adlerträger. Alle spelers zijn bovendien perfect op elkaar ingespeeld, want wisselen doet Hütter haast enkel bij schorsingen of blessures.

Ex-STVV’er als één van de sterkhouders

Het systeem van Adi Hütter lijkt op het lijf geschreven van Daichi Kamada (ex-STVV). Hij is met 9 assists en 4 goals in de Bundesliga een onmisbare schakel in het elftal van Hütter. Daarnaast schuwt Kamada ook zijn defensieve taken niet, maar toch wordt de 24-jarige Japanner af en toe op de korrel genomen door de fans, aangezien hij een ongeïnteresseerde houding zou innemen op het veld. Met 9 assists is Kamada één van de beste aangevers van de Bundesliga, maar toch moet hij onder andere nog iemand van zijn eigen ploeg voor zich dulden: Filip Kostic zit momenteel aan 10 stuks dit seizoen, waarvan 8 in 2021. Niemand uit de G5-competites doet in het nieuwe jaar beter dan de Serviër. Met ook spelers als Younes, Hinteregger, Hasebe en Trapp heeft Frankfurt over heel het veld ervaring en kwaliteit in zijn rangen.

Daichi Kamada is één van de sterkhouders van Frankfurt Foto: AFP

Maakt Frankfurt komaf met straffe statistiek?

Winnen in het Signal Iduna Park – de thuishaven van Borussia Dortmund - zal hoe dan ook geen eitje worden voor Frankfurt: in de laatste acht onderlinge confrontaties kon Frankfurt er geen enkele winnen, en Dortmund won zelfs zijn laatste negen thuismatchen tegen Frankfurt. Bovendien mist Frankfurt met Hasebe (schorsing) en Hinteregger (blessure) ook nog twee cruciale pionnen. Het wordt hoe dan ook een interessante pot voetbal zaterdag (15:30 uur), en met ook de topper tussen Leipzig en Bayern München (zaterdag om 18:30 uur) op het programma, kunnen de kaarten in de Bundesliga na dit weekend al grotendeels geschud zijn.