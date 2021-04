Animal Rights eist dat politie geen honden of paarden meer inzet bij rellen

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights roept politiediensten op om geen honden of paarden meer in te zetten bij conflictsituaties. Bij de ontruiming van het Ter Kamerenbos donderdag raakten verschillende paarden gewond.

Donderdagavond was er sprake van zeven gewonde paarden tijdens de rellen rond het nepfestival La Boum in het Ter Kamerenbos. Vrijdag kon de federale politie geen definitieve balans geven. “De veearts is nog altijd bezig met het onderzoeken van de dieren die donderdag ingezet zijn. Er zijn verschillende paarden gewond, hoeveel is nog niet duidelijk”, zegt Sandra Eyschen van de federale politie.

Zeker een paard moest volgens Ilse Van de Keere van de Brusselse politie worden gehecht nadat het een snijwonde had opgelopen.

Ook in het verleden raakten verschillende honden en paarden van de politie gewond bij conflictsituaties. Daarom is voor Animal Rights de maat vol. “Vroeger werden dieren gespaard door relschoppers, maar dat is niet meer het geval. Ze worden belaagd en er wordt vuurwerk aangeschoten in de richting van de dieren”, zegt woordvoerder Rowena Vanroy. “Wij betreuren uiteraard ook de menselijke gewonden, maar politiepersoneel kiest voor dit beroep en accepteert dus in dergelijke situaties terecht te kunnen komen. De honden en paarden hebben geen keuze.”

De ruiterij is uit de moderne legers verdwenen. Het is tijd dat dieren ook bij de politie vervangen worden door gemotoriseerde vervoersmiddelen en innovatieve technologieën, zegt Animal Rights nog.