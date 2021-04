Opvallend: Chelsea-spits blijft kansen missen, maar coach wil niet dat hij extra oefent op afwerking

Tien doelpunten scoorde Chelsea-spits Timo Werner voorlopig dit seizoen in alle competities samen. Geen denderde cijfers voor een aanvaller die Chelsea afgelopen zomer nog 55 miljoen euro kostte. Ook bij de Duitse nationale ploeg miste Werner een reuzekans in de met 2-1 verloren wedstrijd tegen Noord-Macedonië. Toch maakt Chelsea-coach Thomas Tuchel zich geen zorgen. Hij stuurde hem zelfs weg op een extra training rond afwerking voor doel. “Deze jongen scoort al vanaf zijn vijfde. Het is niet het moment om zelfs maar extra te trainen.”

Vorig seizoen kwam Werner bij het Duitse RB Leipzig nog aan 34 goals in alle competities samen. Dit seizoen loopt het bij Chelsea allemaal wat stroever. De Duitser miste al verschillende grote kansen voor Chelsea en ook bij de Duitse nationale ploeg overkwam hem dat. De 25-jarige spits miste half de bal voor een leeg doel, terwijl Duitsland toen nog op gelijke hoogte stond met Noord-Macedonië. Zijn misser werd op gelach onthaald in Duitsland.

MISSER | Het is vooralsnog niet het seizoen van Timo Werner. 😬🇩🇪 pic.twitter.com/e2I1dxCNsK — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 2, 2021

Zijn laatste goal dateert intussen alweer van 15 februari, maar Chelsea-coach Thomas Tuchel maakt zich geen zorgen. Hij wilde niet dat zijn spits extra schietoefeningen deed na de misser met de nationale ploeg. “Hij mist die kans en iedereen praat nu enkel daarover, wat een beetje vervelend is,” zei Tuchel. “Het is makkelijk om met de vinger naar Timo te wijzen, wat ik niet zal accepteren. Ik ben blij dat hij hier terug is, want hier wordt hij beschermd.”

“Deze jongen scoort al vanaf zijn vijfde. Het is niet het moment om extra te trainen. Gisteren heb ik hem van de training naar binnen gestuurd omdat hij wat extra wilde afwerken bij ons. Ik zei: ‘Dat heb je niet nodig, je lichaam en je hersenen weten hoe je moet scoren.’ Als een vrouw niet met je uit eten wil, kun je haar niet dwingen. Je kunt gewoon een stapje terug doen, dan roept ze je misschien wel op. De doelpunten komen dan wel.”