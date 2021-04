Naturisten krijgen hun strand terug in Bredene

/ Bredene - Voor het eerst in 19 jaar moesten naturisten in 2020 hun kleren aanhouden in de zone voor naaktrecreatie in Bredene. Zo kon men ‘textieltoeristen’ beter spreiden over het strand. Maar vanaf nu mogen ze weer doen wat ze graag doen: in hun blootje zonnebaden. “Eindelijk hebben we onze vrijheid terug”, klinkt het.

“Uiteraard zijn we tevreden met deze beslissing. Sommigen konden zelfs niet wachten en hebben de afgelopen dagen al van het mooie weer geprofiteerd om het naaktstrand op te zoeken”, zegt Koen Meulemans, voorzitter van de Federatie van Belgische Naturisten.

De federatie telt 7.500 leden, opvallend veel jonge gezinnen ook. Het totaal aantal naaktrecreanten in ons land wordt geschat op rond de 500.000. Maar exacte cijfers zijn er niet. “Daarom gaan we meewerken aan een onderzoek van de VUB rond naturisten”, zegt Meulemans.

Maar eerst hopen ze op een zonnige zomer. Want in 2020 besliste het gemeentebestuur van Bredene om het naaktstrand een jaar gesloten te houden voor naaktrecreanten. “Zo konden we toeristen beter spreiden over het strand. Maar nu de vaccinaties vlot verlopen, zagen we geen reden om die maatregel nog met een jaar te verlengen en zijn naaktrecreanten weer welkom. Al zal het dit weekend wellicht nog wat frisjes zijn”, zegt burgemeester Steve Vandenberghe (Vooruit).

Tijdens de zomer zal er ook een reddingspost zijn op het naaktstrand, zegt burgemeester Vandenberghe nog

Een tweede naaktzone komt er voorlopig niet. “Er waren gesprekken lopende met Middelkerke, maar die liggen voorlopig stil”, zegt Koen Meulemans. (tg)