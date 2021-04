Aan de Belgische coronamaatregelen wordt het komende paasweekend niet getornd. Hoe zit het in de buurlanden? Meerdere Europese landen hanteren tijdens de paasdagen extra beperkingen. Onder meer in Italië, Spanje en Oostenrijk worden de regels aangescherpt. Een overzicht.

Nederland

In Nederland is de lockdown nog steeds van kracht. Onlangs werd de avondklok verlaat naar 22.00 uur, maar dat is het dan ook. Niet-essentiële winkels zijn er nog steeds gesloten. Nochtans had ...