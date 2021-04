Een tijdreis door Henegouwen, waar de complexe en epische strijd tussen Jacoba en neef Filips de Goede een ontknoping kreeg

Een groepje ruiters draaft onder het poortgebouw door, richting gravenkasteel. Ze hebben een speciaal vrachtje bij. Vijftig kilogram dons. In de toekomstige kraamkamer is het druk: er moeten kussens opgevuld. Veel kussens, want eindelijk, na vijftien jaar huwelijk, is de kasteelvrouw in verwachting. Net zoals nu hangt de lente in de lucht. Maar we zitten 620 jaar terug in de tijd. Welkom in Le Quesnoy.