Politie controleert ingangen Jubelpark en Ter Kamerenbos op gevaarlijke projectielen

Brussel - Na de zware rellen van donderdag in Ter Kamerenbos is er voor vandaag, vrijdag, opnieuw opgeroepen voor een verboden bijeenkomst. Niet in het Jubelpark, zoals voorzien, maar opnieuw in het Ter Kamerenbos. Voorlopig is alles rustig maar de politie controleert wel streng aan de ingangen. Alles wat kan gebruikt worden als wapen of projectiel, wordt afgenomen.

Net als bij La Boum, het nepfestival donderdag, is de politie ook vrijdag met veel volk aanwezig. Zowel in het Ter Kamerenbos als in het Jubelpark. Maar voorlopig is alles rustig.

“De politie controleert of mensen geen glazen flessen of andere gevaarlijke zaken bij hebben”, zegt politiecommissaris Ilse Van de keere. Donderdag vielen verschillende gewonden door rondvliegende flessen.

Het feest van vrijdagavond om het recht op bijeenkomst opnieuw op te eisen, is verplaatst van het Jubelpark naar het Ter Kamerenbos, zegt een woordvoerder van het collectief ‘L’Abîme’. Dat collectief roept iedereen op om geen geweld te gebruiken en om zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen met het oog op de coronapandemie.

Het collectief ‘L’Abîme’ is niet hetzelfde als ‘La Boum’, dat achter het feest van donderdagavond zat. Ze willen geen geweld.

Politie massaal aanwezig

“Sinds enkele uren hebben we echter de indruk dat we een terreuraanslag organiseren. Dat toont op welk punt we zijn aanbeland. We willen gewoon muziek brengen en mensen laten genieten.”

Om te vermijden dat jongeren tegen de hekken van het Jubelpark worden geduwd door de politie, verplaatste het collectief het feest naar het Ter Kamerenbos.

Daar staan, nog geen vierentwintig uur na de vorige veldslag, opnieuw tientallen agenten klaar. Maar ook ruiters en waterkanonnen. Dit voor het geval het weer uit de hand zou lopen.

Bij de ontruiming van het park donderdag vielen tientallen gewonden.

