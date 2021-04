Wat een voetbalweekend: negen duels die ergens om draaien, zo spannend was de Jupiler Pro League nog nooit

In de Ronde van Vlaanderen staat zondag veel op het spel – zeker nu Parijs-Roubaix is uitgesteld – maar wat gezegd van speeldag 32 in de Jupiler Pro League? Op drie wedstrijden van het einde gaat het in alle negen de duels nog om de knikkers – is het niet voor Play-off 1, dan voor Play-off 2 of het behoud. En het extra goeie nieuws: gezien de spreiding kunt u van zaterdagnamiddag tot maandagavond elke match live volgen.