Hoe het eeuwige geklooi met vaten, kistjes en touwen leidde tot de uitvinding van de uniforme scheepscontainer

Eén boot met 20.000 containers trof vorige week de wereldeconomie in haar hart. De schuld van de wind, van de stroming of van de kapitein? Dat is nog niet duidelijk. Feit is: zonder Malcom McLean was dit allemaal niet gebeurd. De Amerikaan was niet alleen trucker, maar ook de uitvinder van de uniforme scheepscontainer. Omdat hij dat geklooi met vaten, kistjes en touwen niet meer kon aanzien.