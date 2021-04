Standard-verdediger Zinho Vanheusden traint vanaf maandag weer fulltime in Luik

Zinho Vanheusden trainde deze week voor het eerst weer met de bal en kreeg vrijdag positief nieuws na een routine-MRI. De verdediger van Standard zegt Antwerpen vaarwel. Vanaf maandag zal hij fulltime in Luik gaan trainen.

Vijf maanden geleden liep Vanheusden (21) een kruisbandblessure op. Vanaf volgende week kan hij de intensiteit van de looptrainingen opdrijven, maar men blijft voorzichtig met de Hasselaar. Vanheusden zal vanaf maandag zijn revalidatie in Luik voortzetten, terwijl hij ook in contact blijft met de fysio’s van Move2Cure. Kortom: hij ligt op schema. Toch is de kans klein dat we hem dit seizoen nog in actie zien.

“Zinho is op de goede weg, maar het is belangrijk om voorzichtig te zijn”, zei Standard-trainer Mbaye Leye vandaag. “Ik heb zelf een kruisbandblessure gehad en weet dat je moet oppassen dat je niet te snel gaat. Of hij PO2 in actie zou kunnen komen? De enige vraag die ik mij op dit moment stel, is of wij PO2 zullen spelen.”