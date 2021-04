Nederlandse peuter (3) tweemaal overreden door geschrokken autobestuurder

In het Nederlandse dorp Waspik, in Noord-Brabant, is een kleuter gewond geraakt nadat een autobestuurder tweemaal over het driejarige kind reed. Dat melden Nederlandse media.

Het incident vond vrijdagochtend plaats. Hoe het precies is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. Al zou het kind mogelijk plots de straat overgestoken hebben en is het zo over het hoofd gezien door de autobestuurder die er op dat moment reed. Het zou om een oudere man gaan. De autobestuurder was volgens de lokale politie zo geschrokken, dat hij bij het achteruitrijden nog een keer over het kind heen reed.

Als bij wonder is de driejarige peuter niet levensbedreigend gewond geraakt. Hulpdiensten kwamen wel massaal ter plaatse, alsook een traumahelikopter. Meerdere kinderen zagen het ongeluk gebeuren, slachtofferhulp begeleidt hen.