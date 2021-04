Capitool in lockdown nadat auto inrijdt op twee agenten, bestuurder overleden

Het Capitool in Washington is zopas in lockdown gegaan na een incident waarbij twee agenten gewond zijn geraakt. Een auto zou ingereden zijn op een veiligheidscontrole. De bestuurder is volgens verschillende Amerikaanse media overleden.

De politie heeft vrijdagmiddag het Capitool in de VS afgesloten na een melding van schoten in de buurt. De Amerikaanse Capitol Police meldde daarop dat alle Capitol-gebouwen werden afgesloten “vanwege een externe veiligheidsdreiging” en medewerkers kregen te horen dat ze de gebouwen niet konden betreden of verlaten en dat ze moesten wegblijven van ramen en deuren. Veel aanwezigen waren er niet, de Amerikaanse congresleden zijn deze week met reces.

Wat er precies gebeurde, wordt nog onderzocht, maar een auto zou zijn ingereden op de veiligheidsblokkage rond het gebouw. Daarbij zouden twee agenten van de U.S. Capitol Police gewond zijn geraakt. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de verdachte zou zijn opgenomen in het ziekenhuis, maar ondertussen meldden verschillende media dat de bestuurder is overleden.

Over de motieven van de autobestuurder is niets bekend. Getuigen zeggen dat ze schoten hebben gehoord toen de getuige werd gearresteerd, maar het is nog niet duidelijk wie geschoten heeft.

Een helikopter landde op het plein aan het Capitool en vertrok na enige tijd weer, volgens beelden die door een verslaggever van binnen het gebouw zijn gemaakt. Het Capitool werd begin januari nog bestormd door aanhangers van toenmalig president Donald Trump. Er vielen toen vijf doden