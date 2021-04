Buurjongens vinden waardevolle pakjes op straat… en bezorgen ze dan maar zelf

De drie buurjongens vonden de pakjes in het midden van de straat. Foto: if

Beersel / Dworp - Drie jonge Dworpenaren hebben zich van hun meest eerlijke kant laten zijn door enkele verloren geraakte postpakketten naar hun bestemming te brengen.

Buurjongens Edward Maeschalck en Arthur en Louis De Bruyne uit Dworp zijn deze week even moeten inspringen als postbode. Woensdagnamiddag zagen de drie jongens in het midden van de straat vier ongeopende kartonnen dozen en pakjes liggen. Afgaand op de foto en de omschrijving op verpakking wisten ze dat er zich in een van de dozen een muziekinstallatie bevonden. In een andere pakje zat een stripalbum van Jommeke.

Het bleek om onbezorgde postpakketten te gaan. Op eigen initiatief beslisten de jongens om de pakketten zelf af te leveren bij de rechtmatige eigenaars. Enkelen waren al meerdere dagen op hun bestelling aan het wachten. De inspanning en de eerlijkheid van de drie buurjongens werd meer dan gewaardeerd. Hoe de pakketten in het midden van de straat zijn terechtgekomen, is voorlopig nog onduidelijk. Bpost zal onderzoeken hoe dit is kunnen gebeuren.

Dat het verhaal een goede afloop kent, doet ook de ouders van de jongens een plezier. “Dit verhaal bewijst dat de lesvrije week niet per definitie een verloren week hoeft te zijn met leerachterstand tot gevolg. Ook in het dagelijks leven kunnen kinderen belangrijke levenslessen en levenswijsheden opsteken en direct omzetten in de praktijk”, zeggen Thierry De Bruyne en Nahid Noyen, de ouders van Arthur en Louis.