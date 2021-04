Voorzitster Open VLD Merchtem neemt ontslag na woelige vergadering over racistische uitspraak van echtgenoot Maggie De Block

Merchtem - Chantal Mostaert nam tijdens een bewogen bestuursvergadering van Open VLD ontslag als voorzitster van Open VLD Merchtem. De vergadering werd bijeen geroepen omwille van de racistische uitspraak van Luc Asselman, die daarvoor ontslag nam uit de Gecoro. Hij is echtgenoot van Kamerfractieleider Maggie De Block (Open VLD).

Sinds 2008 is Chantal Mostaert voorzitster van Open VLD Merchtem. “Sinds mijn verkiezing tot voorzitter behaalden we mooie resultaten en realiseerden we veel”, zegt Mostaert. “Er waren ook mindere momenten, zoals het zetelverlies bij de laatste verkiezingen. Maar ik ben trots dat we heel wat liberale accenten legden in de huidige bestuursmeerderheid.”

Na de uitspraak dat er geen vuil zwarten meer moeten bijkomen in Merchtem van partijgenoot Luc Asselman, riep Chantal Mostaert een bestuursvergadering samen. “Ik wilde bespreken over hoe we zouden omgaan met dit voorval”, stelt ze. “Ik ging ervan uit dat een debat over een eventueel ontslag uit de partij mogelijk was. Doch het was vrij snel duidelijk dat dit niet aan de orde was. Naarmate de discussie vorderde, werd de focus verlegd van het te bespreken incident naar mijn persoonlijke reactie. Het leek alsof ik zelf even het lijdend voorwerp werd. Dat was de wereld op zijn kop. Ik zette dan ook een stap terug en nam zelf ontslag met pijn in het hart.”

Wel nog gemeenteraadslid

Mostaert noteert ook dat Open VLD Merchtem al een tijdje niet zo positief in het nieuws kwam. “Mijn enige doel was om dit te keren en een positief signaal te geven”, zegt ze. “Ik blijf, ondanks mijn ontslag als voorzitter, de belangen van onze leden en van alle Merchtemnaren dienen. Maar dan wel niet meer als voorzitster van de lokale afdeling. Gemotiveerd en met volle goesting blijf ik gemeenteraadslid, maar ik wil niet de voorzitter zijn die vereenzelvigd wordt met ongepaste uitspraken.”

“Er zal nu een nieuwe voorzitter worden aangesteld. Luc Asselman is door de ledenverkiezing destijds in het lokaal bestuur aangeduid als ondervoorzitter, maar hij liet tijdens de vergadering zelf al weten te verzaken aan het voorzitterschap. Het is nu afwachten wat de volgende bestuursvergadering met zich mee zal brengen”, besluit Mostaert.

De Lijst 1785, die vooral bestaat uit mandatarissen van Open VLD, zal binnenkort wel een vervanger aanduiden voor Luc Asselman binnen de Gecoro. Deze laatste blijft wel tot nader order lid van de partij. Voor Asselman was de hele discussie over de racistische uitspraak na zijn ontslag uit de Gecoro meteen gesloten.