Marco Verratti heeft positief getest op het coronavirus. Dat heeft zijn club Paris Saint-Germain vrijdag bevestigd.

De Italiaanse middenvelder gaat nu in isolatie, meldt PSG. Hij mist de heenwedstrijd van volgende woensdag in de kwartfinales van de Champions League bij Bayern München. Verratti was met een dijblessure onzeker voor het duel.

Opvallend: Verratti legde eerder dit jaar, eind januari, al een positieve coronatest af.

(belga)