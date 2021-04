Vier jaar cel geëist tegen gepensioneerde acteur voor seksueel misbruik van dochters

Een 68-jarige Antwerpenaar, die vroeger nog gastrollen heeft gespeeld in Vlaamse tv-series zoals Familie, staat terecht voor het seksueel misbruik op zijn twee dochters. Het openbaar ministerie vorderde vier jaar cel. Walter Q. vraagt de vrijspraak.

De oudste dochter, die nu 38 is, had in maart 2017 een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend. Ze verklaarde dat zij en haar jongere zus, die vijf maanden eerder op 29-jarige leeftijd overleden was, in hun jeugd seksueel misbruikt werden door hun vader.

De aanleiding voor de klacht was een fragmentarische herinnering die bij haar zus kort voor haar dood naar boven was gekomen. Ze zou als puber door haar vader en zijn vrienden verkracht zijn geweest. De aantijging werd onderzocht, maar er kon niet met zekerheid besloten worden dat de groepsverkrachting had plaatsgevonden. Haar zus kampte heel haar leven met psychiatrische problemen, waardoor niet kon worden uitgesloten dat het om een valse herinnering ging. De beklaagde werd voor die tenlastelegging buiten vervolging gesteld.

Uit het onderzoek was volgens de procureur wel duidelijk naar voren gekomen dat beide vrouwen in hun jeugd werden aangerand. Zo kuste vader zijn jongste dochter altijd op de mond en kneep hij zijn oudste meermaals in de borsten. “Om te voelen of ze al volgroeid waren”, verklaarde hij bij de politie.

De man kroop ook geregeld bij zijn dochters in bed na een avondje doorzakken op café. Moeder moest hem geregeld van het jongste meisje afsleuren. Hij ontkende dat hij zich seksueel tot hen aangetrokken voelde, maar deed dat gewoon omdat hij hen graag zag.

Dominant en tiranniek

Toen de oudste dochter 8 of 9 jaar was, hadden haar ouders haar in een film laten meespelen. Volgens hen ging het om seksuele voorlichting, maar de procureur noemde het onomwonden kinderporno. “Er waren naakte minderjarigen in te zien die seksuele handelingen stelden. Vader en moeder verklaarden daar geen weet van te hebben en dat ze hun dochter gewoon aan de filmset in Knokke hadden afgezet, maar beiden waren ook zelf op de beelden te zien.”

De moeder staat niet mee terecht voor haar betrokkenheid bij dat filmpje, omdat die feiten intussen verjaard zijn. Ze verklaarde niets gemerkt te hebben van seksueel misbruik. De beklaagde ontkende de tenlasteleggingen.

“Hij erkent dat hij een dominante en tirannieke vader was die te veel dronk en dat zijn dochters daardoor een moeilijke jeugd hadden, maar hij heeft hen nooit misbruikt”, pleitte meester Tanja Smit.

Walter Q. is intussen met pensioen. Als acteur speelde hij nooit echt grote rollen, maar was wel te zien in enkele grote reeksen en speelde een rol in Familie op VTM.

Vonnis op 7 mei.