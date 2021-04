Twee jongeren omgekomen bij zwaar verkeersongeval in Dilsen-Stokkem

Dilsen-Stokkem -

Bij een zwaar verkeersongeval in Dilsen-Stokkem zijn vrijdag in de vooravond twee inzittenden van een voertuig om het leven gekomen. De bestuurder was 19 jaar oud. Hij was vergezeld van een jonge vrouwelijke passagier. Om een onbekende reden ging het voertuig rond 18 uur op de Watering van de rijbaan, waarna het tegen een boom belandde.