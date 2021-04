En plots liep hij woedend weg van een oefenmatch: reconstructie hoe het fout liep tussen Kompany en Vercauteren

Zoals u eerder in deze krant kon lezen rept Frank Vercauteren (64) met geen woord meer over zijn ontslag bij Anderlecht. Daarom reconstrueren wij hoe het in augustus tot een clash kwam tussen hem en Kompany. Strijd der titanen. Vince The Prince stopte als speler-manager om T1 te worden, terwijl coach Vercauteren zijn C4 kreeg. Een verhaal van genegeerde richtlijnen, een geheime video en een woede-uitbarsting.