De ultieme ontsnappingstruc blijft uit: hoe moet Waasland-Beveren dit seizoen de degradatie ontlopen?

Geen man die bekender werd met het ontsnappen uit netelige situaties dan boeienkoning Harry Houdini. Geen club die beter is in het ontlopen van degradaties dan Waasland-Beveren. Sinds de terugkeer naar eerste klasse in 2012 wist de fusieclub in zes (!) van zijn acht seizoenen miraculeus aan de afgrond van 1B te ontkomen, de ene keer al spectaculairder dan de andere. En nu? De kaarten liggen vandaag iets anders.