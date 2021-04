Man moet voor assisen verschijnen na haatberichten op Facebook: een gevaarlijk precedent of een uitzondering?

Voor het eerst in ons land moet een man (34) zich voor een assisenjury verantwoorden omdat hij op Facebook haatdragende commentaren had gepost, vooral gericht naar vrouwen. Het gerecht in Luik beschouwt dat uitzonderlijk als een persmisdrijf en de grondwet zegt dat twaalf gezworenen daarover moeten oordelen. Een gevaarlijk precedent of blijft het een uitzondering?