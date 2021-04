Frank Vercauteren spreekt liever niet meer over Anderlecht: “Wie mij een ouderwetse trainer noemt, zwijgt beter”

Just another day at the office. Frank Vercauteren (64) kan Anderlecht maandag een mokerslag toedienen in de strijd om Play-off 1, maar de Antwerp-coach weidt na zijn ontslag bij RSCA in augustus liever niet meer uit over Kompany & co. Als er revanchegevoelens borrelen, dan borrelen ze binnenin. De trainer wil wel praten over The Great Old. Over Lamkel Zé en Mbokani, over D’Onofrio en zijn toekomst. “Ik ben gestopt met politieagent te spelen.”