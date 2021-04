Club NXT pakt in Molenbeek eerste puntje op verplaatsing

Wie zei ook alweer dat beloften niks te zoeken hebben in 1B? Club NXT bewees vrijdagavond in Molenbeek dat het experiment toch niet voor niks is geweest. Het speelde meer dan verdiend gelijk tegen RWDM en pakte zo meteen het eerste puntje op verplaatsing.

Het format met de B-ploegen in 1B staat onder zware druk maar Club NXT maakte vrijdagavond in Molenbeek nog wat promotie om verder te gaan met de formule.

Net als een dikke maand geleden had RWDM het niet onder de markt met Club NXT. Toen kwamen de Brugse jonkies zelfs op voorsprong en schoot RWDM pas na de rust wakker. Club NXT pakte in Molenbeek met De Cuyper, Van Den Keybus en Van Den Brempt uit, drie jongens die de afgelopen maanden al vaker mochten proeven van het grote werk. Bij RWDM kreeg De Bie (20) in doel de voorkeur op Sadin. Veel werk kreeg hij niet op te knappen want de Brusselaars domineerden. De eerste echte grote kans was voor Ribeiro Costa maar alleen voor doel slaagde de spits er nog in om op de voeten van Lammens te mikken. De tweede Brusselse kans werd in corner verwerkt en Ruyssen kopte die over. De derde keer was het wel raak en net als eind februari in Lokeren brak Glenn Claes de ban. De aanvallende middenvelder was toen op de bank gestart maar zette na de rust in zijn eentje de scheve situatie recht. Nu wachtte hij niet tot de tweede helft maar keurig op het halfuur werd hij vrij gespeeld en werkte beheerst af.

Foto: BELGA

Club NXT stak offensief een tandje bij en dat loonde. Eerst Dante en nadien Le Joncour moesten naar de noodrem grijpen. De fout van laatstgenoemde leverde de Bruggelingen zelfs een strafschop op, keurig omgezet door De Cuyper. 1-1 dus na 45 minuten en dat bleef. In de rust had de Brugse trainer Rik De Mil verdediger Hautekiet en spits Vermant in de kleedkamer gelaten voor Vanreaefelgem en Aelterman. RWDM werd door de enthousiaste Brugse jongeren op eigen helft gedrukt en kwam er niet meer uit. Na een uur had thuiscoach Vincent Euvrard genoeg gezien en voerde drie wissels uit. Veel zoden bracht het echter niet aan de dijk. Tot uitgespeelde kansen kwam het niet meer voor beide ploegen. Een fikse tegenvaller voor een matig RWDM maar een serieuze opsteker voor Club NXT dat meteen het eerste puntje van het seizoen op verplaatsing pakte. Nu volgen nog twee thuismatchen en op 24 april is er de slotmatch op Westerlo. Meteen ook de enige nog resterende kans om ook de laatste nul te vegen en ook eens op verplaatsing te winnen in 1B.

Foto: BELGA

Scheidsrechter: Brent Staessens

RWDM: De Bie, Dante (60’Mpati), Ruyssen, Le Joncour, Van Den Bogaert, Nangis, Terki (78’ Yagan), Rommens, Claes, Lavie (60’ Mata), Ribeiro Costa (60’ Ephestion)

Club NXT: Lammens, De Roeve, Mendy, Mbamba, Hautekiet (46’ Vanraefelgem) Blomme, Van Den Keybus, Audoor (80’ Engels), Van Den Brempt, Vermant (46’ Aelterman), De Cuyper

Doelpunten: 30’ Claes 1-0, 38’ De Cuyper (strafschop) 1-1

Gele kaarten: 33’ Hautekiet (fout), 34’ Dante (fout), 37’ Le Joncour (fout)