Hoe kon het zo uit de hand lopen? Onderzoek geopend naar ‘feestje’ La Boum in Ter Kamerenbos

Het begon als een aprilgrap, maar op het einde lachte niemand meer. Zo veel mensen zo dicht bij elkaar in coronatijden, dat roept verontwaardiging op. Net als de hevige reactie van de politie. Aan beide kanten zijn gewonden gevallen – jongeren, politieagenten én paarden. Hoe kon het zo uit de hand lopen?

Twee jonge mannen die met een boomstam op de oproerpolitie afstormen. Een gehelmde agent die een spuitbus met traangas leegspuit op de jongeren die hij tegenkomt. Een jongeman die met een dikke tak de ruiten van een politiecombi inslaat. Politie te paard die een vrouw langs achteren omverloopt. “Excessief geweld”, zegt Sofie De Kimpe over dat laatste. Zij is professor criminologie aan de VUB en gespecialiseerd in politieoptreden. “Doorgaans gaan paarden aan de kant, maar een politiepaard is getraind om te blijven lopen. Mits de ruiter het paard zo leidt, zal het mensen omver lopen. In deze situatie lijkt me dat erg excessief. Hij had het paard langs die persoon kunnen leiden.”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) laat onderzoeken wat er exact gebeurde toen de vrouw werd omvergelopen door het paard. De vrouw was volgens onze informatie halfnaakt omdat ze net was natgesproeid door het waterkanon en haar kleren wilde uitwringen.

Gewaarschuwd

Het incident met het politiepaard is maar een voorbeeld van hoe de situatie compleet escaleerde donderdag in het Ter Kamerenbos in Brussel. De politie had eerst wel geprobeerd om op vreedzame wijze de 1.500 feestende jongeren uit het park weg te krijgen. Maar dat mislukte. Hadden nadien verzorging nodig: acht jongeren, 26 politieagenten en zeven politiepaarden. Achttien mensen werden gearresteerd, vier werden gerechtelijk aangehouden.

Er volgde ook veel kritiek op het politieoptreden. “We zijn zogezegd moordenaars omdat we onze wapenstokken, de sproeier of traangas gebruiken, en het geweld dat we gebruiken is zogezegd schandalig”, schrijft een Brusselse agente die ter plaatse was op Facebook. “Maar ze vergeten dat ze 30 minuten lang zijn gewaarschuwd door onze diensten. We patrouilleerden in het park en vroegen hen om te vertrekken. Om de coronaregels te respecteren. Toen ze niet weggingen, gingen we op pad. Verlaat het terrein, we gebruiken de sproeier. Verlaat het terrein, we gebruiken traangas. Verlaat het terrein, we gaan chargeren. Maar nog meer flessen en straatstenen kwamen op ons af.”

Premier Alexander De Croo (Open VLD) noemt het geweld op agenten “totaal onaanvaardbaar”. “Er is geen enkele rechtvaardiging voor het overtreden van de coronaregels, zeker niet op een precair moment waarop onze ziekenhuizen vollopen en mensen in de zorg zich dag en nacht uit de naad werken om nog bedden te vinden en mensen levensreddende zorg te geven.”

“Ik kan jullie zeggen dat ik het ook mis om mensen buiten mijn bubbel te zien”, schrijft de agente nog. “Ik ben het ook beu. Maar als iedereen doet zoals jullie gisteren deden, geraakt het nooit opgelost.”