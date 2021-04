Wat kan Michel Preud’homme verwachten als mogelijke bondscoach van DR Congo? “Luister naar de profeet”

Michel Preud’homme (62) wordt genoemd als de nieuwe bondscoach van DR Congo. De ondervoorzitter van Standard heeft al een gesprek gehad met de Congolese voetbalbond. Het zou niet de eerste keer zijn dat een Belgische coach bondscoach wordt van een Afrikaans land. Tom Saintfiet (48) kwalificeerde zich vorige week met Gambia voor de Afrika Cup. Hij was al bondscoach van zes Afrikaanse landen. “Net voor een belangrijke wedstrijd moest ik van de voetbalbond gaan praten met een profeet in de buurt”, zegt Tom Saintfiet.

