Renovatieplan Koning Boudewijnstadion: premier De Croo ziet zich als “facilitator”

Nadat de Belgische voetbalbond (KBVB) en de Memorial Van Damme hun renovatieplan voor het Koning Boudewijnstadion hebben ingediend, zijn alle ogen gericht op de politiek.

Het is niet zo dat een minister zomaar vergunningen kan toekennen, maar sinds het misgelopen Eurostadion-dossier weten we wel hoe belangrijk het is om politieke steun te (blijven) krijgen. Belangrijk is dus vooral de positie van premier Alexander De Croo (Open VLD), die maandag met de initiatiefnemers en de andere relevante politici aan tafel zat. De Croo staat op zich positief tegenover de plannen, die ook gekoppeld zijn aan een eventuele organisatie van het WK vrouwenvoetbal in 2027.

“Het gesprek van deze week was goed en constructief, maar tegelijk van verkennende aard”, klinkt het op zijn kabinet. “De premier ziet zichzelf als een facilitator, maar het is nog veel te vroeg om te zeggen of dit project concreet kan worden of niet.” Uiteraard draait het ook om centen, gezien het hoge kostenplaatje – tussen de 184 en 230 miljoen, exclusief BTW. De KBVB en de Memorial rekenen op publieke middelen, maar verschillende betrokkenen zijn van mening dat een extra privépartner nodig is om het project kans op slagen te geven.