Waarom Beerschot in de strijd om Play-off 1 moet duimen voor... Antwerp

Op drie speeldagen van het einde van de reguliere competitie doet ook Beerschot - dat nog een inhaalwedstrijd te goed heeft - nog mee in de strijd voor een ticket voor Play-off 1. En misschien even leuk voor de Mannekes: voor een herkansing om in het eerste seizoen in 1A een Antwerpse derby te winnen. Al moet het daarvoor allicht wel rekenen op een helpende hand uit rood-witte hoek.