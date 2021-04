VN-Veiligheidsraad veroordeelt “met klem” burgerdoden in Myanmar

De VN-veiligheidsraad veroordeelt unaniem en “met klem” de dood van honderden burgers, onder wie vrouwen en kinderen, in Myanmar. Dat blijkt donderdag uit een unaniem goedgekeurde verklaring, na onderhandelingen die twee dagen duurden.

De leden van de raad zijn diep bezorgd over de snelle achteruitgang van de situatie en veroordelen ook het gebruik van geweld tegen vreedzame demonstranten.

In eerdere versies van de tekst werd verklaard dat de VN-Veiligheidsraad “bereid was om nieuwe stappen te overwegen” door het opleggen van sancties. Volgens verschillende diplomaten heeft China, dat gekant is tegen sancties, echter herhaaldelijk de goedkeuring van die tekst geblokkeerd. De nieuwe tekst spreekt dan ook niet meer van sancties. Peking vroeg ook om de omschrijving “moord op honderden burgers” te vervangen door “dood van honderden burgers”.

Sinds de staatsgreep op 1 februari door de militaire junta, waarbij de democratisch gekozen regering van Aung San Suu Kyi opzij werd geschoven, kwam de VN-Veiligheidsraad al drie keer met een gezamenlijke verklaring. Zo’n document zou een belangrijk signaal moeten zijn voor het Myanmarese leger, maar dat is op dit moment niet onder de indruk en blijft demonstraties gewelddadig de kop indrukken.