Braziliaanse ex-president Lula wil meedoen aan verkiezingen 2022

De Braziliaanse ex-president Luiz Inacio Lula da Silva wil opnieuw zijn land gaan leiden. Hij stelt zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen die in oktober volgend jaar worden gehouden, zei hij in een interview met de Portugese zender RTP.

Hij wil het opnemen tegen zijn aartsrivaal, de rechtse president Jair Bolsonaro. De linkse Lula geldt nog altijd als immens populair, omdat onder zijn presidentschap de levensomstandigheden van miljoenen arme Brazilianen verbeterden.

“Als ik gezond blijf zal ik aan de verkiezingen deelnemen”, zei de 75-jarige vrijdag in een interview met de Portugese televisiezender RTP. Hij zal dan een jaar jonger zijn dan de Amerikaanse president Joe Biden was toen hij in november vorig jaar de verkiezingen won. “Eén ding is zeker, Jair Bolsonaro mag geen president blijven,” zei Lula.

Corruptie

Lula regeerde het grootste en dichtstbevolkte land van Latijns-Amerika van 2003 tot 2011. Voor de verkiezingen van 2018 lag de leider van de Arbeiderspartij opnieuw voor in de peilingen. Hij werd toen echter veroordeeld tot ruim twaalf jaar cel wegens corruptie en het witwassen van geld en mocht niet meedoen aan de verkiezingen.

Na 19 maanden achter de tralies werd Lula in november 2019 voorlopig vrijgelaten. Het Hooggerechtshof had geoordeeld dat verdachten op vrije voeten mochten blijven totdat alle mogelijke rechtsmiddelen waren uitgeput.

Vervolgens vernietigde een rechter van het Hooggerechtshof vorige maand, de vonnissen tegen Lula omdat zij waren uitgesproken door een rechter, Sergio Moro, die bevooroordeeld was toen hij in 2017 Lula veroordeelde wegens corruptie. Het bureau van de procureur-generaal is echter tegen de beslissing van het Hooggerechtshof in beroep gegaan.