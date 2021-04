Jongeren ontvoeren verkeerde tiener: “Alsof ze meespeelden in een maffiareeks”

Diepenbeek / Hasselt -

Acht Hasseltse jongeren staan terecht voor een misgelopen afrekening in het drugsmilieu in september vorig jaar. Ze gaven een 17-jarige Diepenbekenaar eerst een pak slaag, dan sleurden ze hem in de wagen, om uiteindelijk te ontdekken dat ze de verkeerde jongeman hadden ontvoerd.