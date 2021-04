Paranoïde geworden footballspeler die vluchtte in religie en al eerder wanhoopsdaad probeerde: wie is de man die op agenten inreed in Washington?

Terreur was niet het motief van de 25-jarige Noah Green om vrijdag aan het Capitool in Washington in te rijden op twee politieagenten en vervolgens met een mes uit zijn wagen te stappen. Daar zegt de politie van overtuigd te zijn. Maar wat het dan wel was, is nog niet duidelijk. Mogelijk moet de aanleiding gezocht worden bij de mentale problemen waar de twintiger al geruime tijd aan leed, zo blijkt onder meer uit een getuigenis van zijn broer.