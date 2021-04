Tram volledig ontspoord in Deurne

Deurne - Op de Ruggeveldlaan in Deurne is zaterdagochtend een tram ontspoord. Het voertuig staat, volledig los van de sporen, in de berm naast de E313. Op het moment van het ongeval was de tramchauffeur op weg naar een plaats in de stad om aan zijn shift te beginnen. Hij raakte lichtgewond.

Het ongeval gebeurde iets over vier uur op de drukke Ruggeveldlaan, ter hoogte van de brug van de E313. “Het toestel heeft zich in de berm geboord en is er moeilijk weer uit te krijgen. Er is al geprobeerd om het tramstel met zware wagens los te trekken, maar dat mislukte,” legt politiewoordvoerder Wouter Bruyns uit.

De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk. Mogelijk is de crash een gevolg van een menselijke fout, maar dat moet nog verder onderzocht worden. De chauffeur werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er zaten geen passagiers op de tram, de chauffeur was net het depot uitgereden om aan zijn shift te beginnen.

Er moet een gespecialiseerde firma ter plaatse komen om het tramstel met een grote kraan op te heffen en op de sporen te zetten. “De plaatselijke hinder zal dus nog lang duren. Verkeer dat richting de August Van De Wielelei wil, kan er niet door. We raden aan om de omgeving te vermijden”, aldus Bruyns.