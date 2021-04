Antwerpen heeft zich officieel gemeld als schuldeiser in de zaak-El Kaouakibi en laat beslag leggen op het vermogen van de in opspraak gekomen politica en onderneemster. De stad doet dat in de hoop ooit een deel van de verstrekte subsidies te kunnen recupereren.

Antwerpen ging wachten tot de eigen audit over de zaak-El Kaouakibi klaar was vooraleer ze stappen zou zetten in het dossier. Maar zo lang heeft het niet geduurd: in een brief aan curator Philippe Termote ...