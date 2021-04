Beursgang Club Brugge is niet van de baan: “Er is een aantal fouten gemaakt”

De beursgang van Club Brugge komt er hoe dan ook. Dat heeft voorzitter Bart Verhaeghe gezegd aan VRT Nieuws. “Er zijn fouten gemaakt.”

Landskampioen Club Brugge zou vorige week de eerste Belgische voetbalclub op de beurs worden, maar een dag voor de beursgang werd die plots afgeblazen. “Gezien de marktcondities”, communiceerde Bart Verhaeghe toen, maar duidelijk was dat er te weinig interesse was voor het aandeel van Club.

Sindsdien was de vraag of de beursgang compleet van de baan was, of dat het slechts om uitstel ging. Verhaeghe is daar zaterdag bij VRT Nieuws duidelijk over: vroeg of laat komt de beursgang er. “Ik ben als ondernemer natuurlijk teleurgesteld dat niet kan doorgaan wat je gepland had”, zegt Verhaeghe. “Maar ik kan het best kaderen en kan wel inzien dat er een aantal fouten zijn gebeurd waar we graag uit willen leren voor de toekomst. Aan de wagen is niets aan, de wagen zal verder rijden. Dit is geen afstel. Wij sluiten niets uit. Ten gepasten tijde zal dit proces verdergaan.”