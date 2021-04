Cijfers bewijzen? Romelu Lukaku is dit seizoen beter dan hij ooit was: “Hij is werkelijk in alles verbeterd”

Inter is goed op weg om voor het eerst in meer dan tien jaar de titel te pakken in de Serie A. Met dank aan topschutter Romelu Lukaku, die bezig is aan zijn beste seizoen ooit. Dat becijferde statistiekenbureau Opta in een analyse van de Rode Duivel.

In de zomer van 2019 legde Inter meer dan 80 miljoen euro op tafel voor Lukaku, die er een teleurstellende periode had opzitten bij Manchester United. Maar Antonio Conte wilde hem al jaren in zijn ploeg en kreeg eindelijk zijn zin. Met resultaat. ‘Big Rom’ zit intussen al aan 59 doelpunt en 14 assist voor de Nerazzurri en heeft zich opgewerkt tot de meeste waardevolle speler in Italië, met een marktwaarde van 90 miljoen euro.

Intussen wordt Lukaku gelinkt aan topclubs als FC Barcelona, Real Madrid en Manchester City. Kortom, zijn Italiaans avontuur is een onverhoopt maar gigantisch succes geworden. Bij het gerenommeerde Opta hebben ze de “fenomenale ontwikkeling” van Lukaku van de voorbije 19 maanden eens onder de loep genomen.

Foto: AFP

Meer vertrouwen

“Doelpunten maken, is nooit een probleem geweest voor Lukaku”, aldus het statistiekenbureau. “Zijn cijfers in de Premier League bewijzen dat: 113 goals in 252 optredens. Het was echter zijn gebrek aan kwaliteiten in de opbouw en zogezegde zwakke eerste baltoets waardoor hij bij Man United nooit helemaal uit de verf kwam. In Milaan heeft hij voor die zaken een remedie gevonden.”

Lukaku speelt bij Inter naast Lautaro Martinez in een 3-4-1-2 of 3-5-2, systemen waardoor Conte het beste uit de fysieke geweldenaar kan halen. “De Belg is de targetman in het systeem en kan zowel voorzetten aanvallen als de bal bijhouden en kansen creëren voor zijn ploegmaats. Lukaku zit dit seizoen aan 0,18 verwachte assists per 90 minuten, hoger dan ooit.”

Opta wijst ook op het nieuwe dieet van ‘Big Rom’. “Zijn appearance is dramatisch veranderd. Lukaku heeft nu veel meer vertrouwen met de bal aan de voet. Hij is niet langer een ééndimensionale aanvaller die recht op verdediger af loopt. Hij is nu echter een spits die zich al eens laat uitzakken om de bal te voelen en het spel te verdelen, zodat zijn team kan oprukken. Lukaku was dit seizoen betrokken bij 35 doelkansen nadat hij de bal voorwaarts bracht, het op vier na hoogste in de Serie A. Daarvan werd er vier keer gescoord en drie keer gaf hij zelfs een assist op deze manier.”

Foto: Opta

En dus is de conclusie vrij simpel. “Lukaku bezorgt verdedigers nu nachtmerries op verschillende manieren in plaats van ze te willen verslaan door ziin spierkracht. Hij zit dit seizoen aan 0,61 verwachte doelpunten per 90 minuten, zijn beste cijfer ooit. En hij raakt meer ballen dan ooit tevoren in de zestien van de tegenstander. Liefst 55 procent van zijn grote kansen maakt hij dit seizoen af. Romelu is gewoon een nieuw soort speler geworden. Hij werkt hard en je ziet het gewoon wanneer hij de bal krijgt, hoe hij beweegt… In alles is hij verbeterd.”