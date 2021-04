“Belgische politie onder vuur”: BBC maakt reportage over vermeend politiegeweld in ons land

De Britse openbare omroep BBC heeft een kritische reportage gemaakt over de Belgische politie. De makers halen enkele gevallen van vermeend politiegeweld aan en laten kritische stemmen aan het woord over tussenkomsten van de agenten. De politie zelf weigerde mee te werken, maar Vincent Gilles van politievakbond SLFP bijt wel van zich af. “Het is gemakkelijk om te zeggen dat de politie racistisch en gewelddadig is.”

“Mijn vertrouwen in de politie is weg”, zegt Aïssa, de zus van Ibrahima Barrie (23), in de reportage. Het overlijden van haar broer tijdens een protestactie leidde in januari tot rellen en nu dus tot een reportage van de BBC. “Vanaf het moment dat ze ons gezegd hebben dat hij dood was, hebben ze tegen ons gelogen. Ze zeiden dat het na de avondklok was, maar hij stierf om 20.22 uur. Dat is al één leugen. Dat ze daarna slecht over hem spraken in de kranten, was een tweede leugen.”

De reportagemakers halen ook nog de zaak-Mawda aan, net als het overlijden van Lamine Bangoura en Josef Chovanec. Ze laten Alexis Deswaef aan het woord, de advocaat die meestapte in de betoging tegen politiegeweld. “Alle agenten zijn blank en hij is zwart, en ze zeggen dat hij schreeuwde als een beest. Als die persoon blank geweest was, zouden ze zoiets nooit gezegd hebben. Misschien zouden ze dan beseffen dat hij aan het sterven was.”

Wederwoord komt er van Vincent Gilles, voorzitter van politievakbond SLFP. “Het is gemakkelijk om te zeggen dat de politie racistisch en gewelddadig is, wanneer er racisme is in de Belgische samenleving. Ja, er zijn racisten bij ons. We vinden dat niet fijn en we doen alles om de negatieve impact van de daden van die personen te beperken.”

BBC vroeg de politie om een reactie, zo blijkt uit de reportage, maar die reageerde niet omdat ze niets kan zeggen over de feiten omdat er een onderzoek naar loopt.