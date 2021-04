Autobestuurder omgekomen na aanrijding door trein

In de provincie Namen, tussen Lustin en Godinne, is een passagierstrein zaterdagochtend in botsing gekomen met een voertuig. De bestuurder van de wagen is daarbij omgekomen, aldus het parket van Namen.

Het ongeval gebeurde omstreeks 6.30 uur. Een trein, met aan boord drie passagiers, kwam in botsing met een voertuig. Dat is wellicht op de sporen beland nadat het van een talud was gevallen. Het treinpersoneel belde de hulpdiensten, die enkel het overlijden van de autobestuurder konden vaststellen. Het ging om een veertiger uit de regio van Charleroi.

Met het oog op de omstandigheden van de aanrijding, lijkt het erop dat het slachtoffer zich uit vrije wil op de sporen bevond, aldus het parket van Namen.

Niemand van de passagiers of het treinpersoneel raakte gewond. De trein is wel ontspoord. Het treinverkeer is onderbroken tussen Namen en Dinant. De schade aan het spoor is aanzienlijk. Volgens spoorbeheerder Infrabel zal de herstelling een groot deel van de dag innemen. Spoormaatschappij NMBS legde vervangbussen in.