Verslagenheid is groot na fatale crash van Neri (17) en Pieter (18): “Moeilijk om tragische nieuws een plaats te geven”

Dilsen-Stokkem / Bree -

De verslagenheid is groot bij het Sint-Augustinusinstituut in Bree, nadat leerling Neri Leliaert (17) en oud-leerling Pieter Kathagen (18) vrijdagavond verongelukten in Elen. Ook voetbalclub KSK Meeuwen is in rouw. “Pieter was een beloftevolle voetballer en een harde werker.”