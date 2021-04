Centrum Bredene afgesloten na gaslek: “Dichten van het lek zal nog uren duren”

Bredene - Het centrum van Bredene is deels afgesloten door een gaslek. Buurtbewoners zijn geëvacueerd en worden voorlopig opgevangen. Fluvius is ter plaatse om het lek te dichten, maar dat kan nog uren duren.

De Golfstraat, een deel van de Duinenstraat en de Hasseltstraat zijn momenteel afgesloten. Omstreeks 12.30 uur kreeg de brandweer melding van rookontwikkeling. Het was een buurtbewoner die rook uit een van de riooldeksels zag opstijgen en de politie verwittigde. “Onze diensten zijn meteen ter plaatse gegaan en hebben vastgesteld dat er een gasgeur waar te nemen was, de brandweer was ondertussen verwittigd”, vertelt commissaris Dennis Goes van politiezone Bredene/de Haan.

De brandweer zocht een uur lang naar de oorzaak van de gasgeur. Foto: Jeffrey Roos

De brandweer nam geen enkel risico en liet een van de gebouwen ontruimen. De rest van de bewoners in de nabijheid werd gevraagd om binnen te blijven en ramen deuren gesloten te houden. Zelfs buiten de ingestelde perimeter was de gasgeur waar te nemen. “Bij metingen in de rioolputjes stelden we een concentratie gas vast”, vertelt kapitein Dries Van der Veken van de Oostendse brandweer. “De gasmaatschappij heeft ondertussen bevestigd dat het om een gaslek gaat onder de grond. Een van de ondergrondse elektriciteitskabels is beginnen smeulen na een kortsluiting en dat heeft een lek veroorzaakt in de gasleiding. Dat gas is vervolgens in de riolen terecht gekomen en heeft zich verspreid.”

Fluvius begon om 14 uur met het dichten van het lek, maar moet daarvoor de straat openbreken. De werken zullen wellicht nog enkele uren duren. Tot dan worden de mensen die geëvacueerd werden verder opgevangen in het Staf Versluyscentrum en mag niemand hun woning in of uit. De omliggende straten blijven tot het einde van de werken afgesloten voor het verkeer.