Britse politie ontmantelt Instagram-zelfmoordgroepje nadat drie tienermeisjes vermist raken

De politie heeft in het zuiden van Engeland een chatgroep op Instagram ontdekt waarin twaalf meisjes tussen 12 en 16 jaar oud het hadden over zelfverminking en zelfdoding. Dat gebeurde nadat drie van de meisjes vermist raakten en zwaargewond gevonden werden. Dat meldt BBC.

De politie kwam de groep op het spoor toen bleek dat drie meisjes die als vermist waren opgegeven de trein naar Londen genomen hadden. Ze hadden daar afgesproken en werden zwaar verminkt aangetroffen op straat. Een ambulance bracht hen weg naar het ziekenhuis, waar ze allemaal een spoedoperatie ondergingen. Een van hen zei dat ze elkaar online hadden leren kennen en daar over zelfdoding gesproken hadden.

Dat leidde de politie naar een chatgroep op Instagram waar in totaal twaalf meisjes van 12 tot 16 jaar oud in zaten. Volgens het politieverslag versterkten ze elkaars plan om zichzelf iets aan te doen. Zeven van de leden hadden zich al minstens eenmaal verminkt, aldus de politie. De meisjes zijn nu allemaal voor hulp naar sociaal werkers gebracht.

In november 2020 had Instagram nochtans nieuwe technologie in gebruik genomen om inhoud te detecteren over zelfverminking en zelfdoding, maar die bleek in deze niet gewerkt te hebben. Nochtans stond in de naam van de chatgroep ‘suicide’ en ‘missing’. Het bedrijf belooft mee te werken aan het onderzoek en er alles aan te doen om dit in de toekomst onmogelijk te maken.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be