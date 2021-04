Nederlandse huisartsenpraktijk geeft 150 patiënten per ongeluk dubbele dosis AstraZeneca

Huisartsenpraktijk Prelude uit het Nederlandse Alphen aan den Rijn heeft vrijdag ongeveer 150 patiënten per ongeluk een dubbele dosis van het AstraZeneca-vaccin toegediend.

“We schrokken heel erg toen we deze fout ontdekten”, vertelt huisarts Ruud Gebel aan De Telegraaf. “En we vroegen ons natuurlijk meteen af: wat zijn de gevolgen hiervan? Die blijken gelukkig heel erg mee te vallen, blijkt uit de navraag die we direct hebben gedaan bij het RIVM (het Nederlandse equivalent van gezondheidsinsituut Sciensano, nvdr.) en fabrikant AstraZeneca. Patiënten kunnen er meer pijn in hun arm aan overhouden, maar de dubbele dosis maakt de kans op bijwerkingen niet groter.”

De huisartsenpraktijk vaccineerde vrijdag ongeveer zevenhonderd 63- en 64-jarige inwoners van de gemeente in een lokaal vaccinatiecentrum. “We werken daar met andere soorten spuitjes dan we in de praktijk gewend zijn”, vertelt Gebel. “Daardoor is het fout gegaan. Ik zat in de praktijk toen een collega tegen mij zei: we gaan wel heel snel door de flacons heen. Toen ontdekten we dat het om dubbele doses ging.” De huisarts meldde de misser meteen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Begripvol

Terwijl de vaccinatiecampagne nadien gewoon doorging, met de juiste hoeveelheid van het vaccin, zochten Gebel en zijn collega’s nadien contact met de ongeveer 150 patiënten die tot op dat moment aan de beurt waren geweest. “Inmiddels hebben we bijna iedereen kunnen bereiken. We hebben aan alle patiënten excuses aangeboden en uitgelegd dat het geen vervelende consequenties heeft. De mensen reageerden over het algemeen niet boos. Blij waren ze er natuurlijk ook niet mee, maar ze klonken begripvol, en blij dat we snel belden. Dit is het maximale dat wij kunnen doen.”

De patiënten vernamen later op de dag het nieuws dat Nederland uit voorzorg tijdelijk geen vaccins van AstraZeneca meer toedient bij mensen onder dan 60 jaar. “Dat kwam er dan nog eens bovenop’’, zegt Gebel. “Gelukkig vallen zij niet in die doelgroep, dat scheelt dan weer.” Helaas voor hem kwam in de loop van zaterdag het bericht dat ook voor die doelgroep tijdelijk het gebruik van het AstraZeneca-vaccin wordt opgeschort … om geen vaccins te verspillen.

Tot dusver hebben zich volgens de huisarts geen patiënten dubbele dosis toegediend hebben gekregen, gemeld met opvallende bijwerkingen.