Nederlandse verkiezingen: Rutte hoe langer hoe meer geïsoleerd, moeten de kiezers binnenkort terug naar de stembus?

Het wordt na de afmelding van de Nederlandse CU-partij steeds moeilijker voor Mark Rutte om voor de vierde keer premier van Nederland te worden. De animo voor een kabinet Rutte IV is minimaal. Maar als de VVD-leider van geen wijken wil weten, dreigt een patstelling, waarbij zelfs nieuwe verkiezingen niet vallen uit te sluiten zo weten de Nederlandse Wetstraatwatchers.

De rekensom werd op voorhand misschien al iets te snel gemaakt. De huidige regeringspartijen D66, CDA en CU wilden donderdagnacht, na een historisch debat over het Nederlandse ‘Verkennersgate’, ontslagnemend premier Rutte niet naar huis sturen.

Maar de aanname dat zij dan vervolgens weer bij de VVD zouden aanschuiven voor kabinet-Rutte IV, was te makkelijk, zo blijkt nu. De grote winnaar van de verkiezingen D66-kopvrouw Sigrid Kaag, die samen met haar CDA-collega Wopke Hoekstra een motie van afkeuring tegen Rutte indiende, liet immers meteen al weten dat de VVD-leider wat haar betreft beter zijn eigen conclusies trekt. Dat zou ze zelf in elk geval wel hebben gedaan: “Maar ik ben een ander mens dan Rutte.”

En bij Hoekstra viel sowieso al weinig enthousiasme te bespeuren voor een nieuwe regeringsdeelname. “Meest realistische is oppositie”, noteerden de oorspronkelijke verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma na hun gesprek met Hoekstra bijna twee weken geleden. En dat was nog voordat naar buiten kwam dat Rutte met de verkenners over de positie van Omtzigt had gesproken en daar vervolgens in gesprek met de NOS over loog. De motie van afkeuring is een duidelijk signaal geweest, de bal ligt nu bij de VVD, klinkt het bij het CDA.

Bij de liberalen sluiten de rijen zich rond Rutte. Die wees vrijdag zelf op de bijna 2 miljoen stemmen die hij bij de verkiezingen had gekregen. “Het zou raar zijn om dan na twee weken een stap opzij te zetten”, verklaarde Rutte. Een variant waarbij iemand anders voor de VVD - nog altijd veruit de grootste partij in Nederland - het premierschap op zich neemt, lijkt dus niet reëel.

Patstelling

Maar als Rutte aanblijft en partijen echt niet met hem willen regeren, ontstaat er een patstelling. Want zonder de VVD, en de door veel partijen uitgesloten Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders en het Forum voor Democratie van Thierry Baudet, zijn er maar liefst zeven partijen nodig om een meerderheid te krijgen. Dat gaat dan ook nog om een onwerkelijke combinatie (D66, CDA, SP, PvdA, GL, PvdD en CU) waarvan drie partijen nog nooit hebben geregeerd en partijen als D66 en SP of CDA en PvdD op sommige dossiers lijnrecht tegenover elkaar staan.

Er moet nu een nieuwe informateur aangesteld worden die de moeilijke taak krijgt om de vastgelopen Nederlandse formatie weer vlot te trekken. En uiteindelijk komen dan volgens verschillende specialisten nieuwe verkiezingen in zicht.