Gevreesde ‘treinramp’ na de invoering van de raamregel blijft uit: “De NMBS mailde nochtans dat ik beter niet naar zee ging”

Alle reizigers vanaf 3 april aan de raamkant, en enkel daar. Kusttreinen zouden eventueel zelfs kunnen geschrapt worden bij een te grote bevolkingsdichtheid. Afgaande op de heisa in aanloop naar het paasweekend dreigde het een soort ramp op rails te worden, met op de achtergrond de jammerklachten van ontgoochelde kinderen. Maar op de trein van Brussel naar Blankenberge bleef het zaterdagvoormiddag oorverdovend stil. En ook op andere kusttreinen kon je in alle kalmte genieten van het zicht door de raamjes.

Er is momenteel drukte op de treinen naar de kust, waarschuwt een luidsprekerstem op het perron van Brussel-centraal. Het is iets voor tien en we kijken rond. Waar is die drukte dan wel? Een drietal meiden ...