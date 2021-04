Man met mes verschanst zich in appartement in Molenbeek

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - De politiezone Brussel-West is zaterdag rond 11 uur uitgerukt naar de Louis Mettewielaan in Sint-Jans-Molenbeek, voor een familiaal dispuut. Een man heeft er zich verschanst gewapend met een mes. Eén slachtoffer kon intussen het gebouw verlaten, bevestigt de woordvoerster van de zone, Caroline Vervaet.

“Het slachtoffer kon naar buiten komen en is opgevangen door onze diensten. Maar de verdachte, die gewapend is met een mes, is nog altijd in het appartement. Er is een onderhandeling aan de gang om hem kalm de woning te doen verlaten”, aldus de woordvoerster.

Volgens haar zijn de bewoners van de aangrenzende appartementen ook geëvacueerd. “Er is dus niemand meer in gevaar.”