Tachtiger uit Halle sterft na ongeluk met zijn tractor

Halle - In Halle is zaterdag rond de middag een man omgekomen na een ongeval met zijn tractor. De bestuurder, die 82 jaar oud was, kwam onder zijn tractor vast te zitten toen die omkantelde. Op het moment dat de hulpdiensten ter plaatse kwamen, gaf hij geen teken van leven meer. Dat is vernomen van de hulpdiensten.

De man was samen met zijn gezin op het veld naast zijn woonst op Kesterbeekbos aan het werken, onder meer zijn kleinzoon was aanwezig. Wanneer hij rond 12.40 uur met zijn tractor over een helling wilde rijden, kantelde het voertuig naar achteren. De man geraakte gekneld onder zijn tractor. De opgeroepen hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar de man stierf ter plaatse.