Grootscheepse inval bij motorclub Outlaws: wapenarsenaal gevonden, tien verdachten opgepakt

De politie is op verschillende plaatsen in de provincie Antwerpen binnengevallen in een onderzoek naar motorclub Outlaws. Bij de huiszoekingen werden een twintigtal handvuurwapens, maar ook een kalasjnikov en een handgranaat gevonden. Tien mensen werden opgepakt.