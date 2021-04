PREMIER LEAGUE. Chelsea krijgt er vijf (!) om de oren tegen West Brom, ook Diagne (ex-Club Brugge) trefzeker

Chelsea kreeg zaterdag een heuse pandoering van West Brom. Op Stamford Bridge werd het maar liefst 2-5. West Brom, dat nog steeds op degraderen staat, speelde Chelsea na de rode kaart van het kastje naar de muur. Door de nederlaag komt de vierde plaats van de Londenaars ook opnieuw onder druk.

Nochtans was de wedstrijd goed begonnen voor de Blues, want nog voor het half uur zette de Amerikaan Christian Pulisic zijn ploeg op voorsprong. Amper twee minuten later moest Chelsea wel met tien verder nadat Thiago Silva zijn tweede gele kaart van de namiddag onder zijn neus geschoven kreeg.

Geen fout 🆚 tweede gele kaart voor @tsilva3... 👋 pic.twitter.com/lcUK29Bpqs — Play Sports (@playsports) April 3, 2021

Meteen greep Tuchel in, want met Andreas Christensen stuurde hij een extra centrale verdediger de wei in. Veel zoden bracht het echter niet aan de dijk, want met de rust in zicht schakelde West Brom een versnelling hoger. Met succes, want na twee goals van Matheus Pereira in de blessuretijd van de eerste helft, gingen The Baggies al met een voorsprong de rust in.

West Brom stoomt door

Mason Mount werd er moedeloos van. Foto: AFP

Chelsea had vijftien minuten om te herbronnen, maar dat leverde weinig op, want op het uur maakte Callum Robinson er al 1-3 van. De anders zo stabiele Chelsea-defensie werd helemaal aan gruzelementen gespeeld. En daar stopte het niet. Bij West Brom speelde ook Mbaye Diagne mee, en het Senegalese enfant terrible duwde het mes met de 1-4 nog wat dieper in de blauwe wonde.

Met nog twintig minuten op de klok, kon Mason Mount nog milderen voor Chelsea. Zat er dan toch nog een onwaarschijnlijke comeback aan te komen? Nee hoor. Want opnieuw in de extra tijd gooide Robinson met z’n tweede van de namiddag de wedstrijd helemaal op slot.

Eerste verlies voor Tuchel

En zo verliest Thomas Tuchel voor het eerst als trainer van Chelsea. Veel tijd om te rouwen heeft hij echter niet, want komende woensdag trekken The Blues naar Porto voor zijn kwartfinale in de Champions League. Voor West Brom is er dan weer plots een sprankeltje hoop in de strijd om het behoud, al bedraagt het verschil met de veilige zeventiende plaats wel nog steeds zeven punten, met nog acht wedstrijden te spelen.