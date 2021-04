Familie van Franse AstraZeneca-dode stapt naar rechter, verschillende landen nemen maatregelen

Na gelijkaardige gevallen in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland groeit ook in Frankrijk de ongerustheid over het AstraZeneca-vaccin. Tussen 19 en 25 maart zijn bij onze zuiderburen drie nieuwe gevallen van trombose gemeld na inenting met het bewuste vaccin. Voor twee mensen liep het fataal af. Dat brengt het totaal sinds het begin van de vaccinatiecampagne op 12 meldingen en vier overlijdens. Intussen is de familie van een 38-jarig slachtoffer naar de rechtbank gestapt.