SERIE A. Dries Mertens scoort in spektakelzege voor Napoli, Milan laat dure punten liggen

In de Italiaanse Serie A heeft Napoli zaterdagnamiddag geen steek laten vallen. Tegen Crotone won het met 4-3. Milan verging het minder goed. De tweede in de stand liet twee dure punten liggen na een 1-1-gelijkspel tegen Sampdoria.

Mertens scoort in doelpuntrijke zege voor Napoli

Napoli heeft zaterdag de drie punten thuisgehouden tegen Crotone, de laatste in de stand. Na een doelpuntrijke partij werd het 4-3. Napoli maakte het zichzelf echter moeilijker dan nodig. Aan de rust stond het immers al op een comfortabele 3-1 voorsprong na goals van Insigne, Oshimen en Dries Mertens. Geen vuiltje aan de lucht zou je dan denken, maar na een kwartier in de tweede helft stond het wel plots terug gelijk. Simy en Messias maakten er 3-3 van en bezorgden Napoli even het schaamrood op de wangen. Veel leverde de knappe comeback van Crotone echter niet op, want twintig minuten voor tijd zette Di Lorenzo voor Napoli orde op zaken. De voorsprong was meteen ook het sein voor Gattuso om Mertens naar de kant te halen.

Ook Osimhen kwam tot scoren Foto: AP

Dankzij de zege springt Napoli over Juventus, dat vanavond nog speelt, naar de vierde plaats op negen punten van leider Inter. Crotone blijft troosteloos laatste.

Ook puntenverlies voor Milan

AC Milan heeft geen al te beste beurt gemaakt in de strijd om de Scudetto. I Rossoneri raakten immers niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen Sampdoria. Het was de onverslijtbare Fabio Quagliarella, 38 jaar ondertussen, die Milan op het uur op achterstand zette. Enkele minuten later leek de hemel op te klaren voor de Milanezen wanneer Sampdoria met tien verder moest na rood voor Adrien Silva. Alexis Saelemaekers was op dat moment al gewassen. De jonge Belg was in de basis begonnen en pakte een gele kaart, maar werd bij de rust gewisseld.

☄️ | Fabio Quagliarella straft een fout achterin bij Milan genadeloos af! 😮 #MilanSampdoria pic.twitter.com/fUpqJ9rHjX — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 3, 2021

Met een numerieke meerderheid ging Milan op zoek naar de gelijkmaker, maar die bleef lange tijd uit. Pas in de slotfase kon het jonge Noorse talent Jens Hauge de bordjes in evenwicht brengen na een snedige Milanese counter. Geen nederlaag dus voor Milan, al zal het allesbehalve gelukkig zijn met het gelijke spel.

🇳🇴 | Jens Petter Hauge brengt Milan opnieuw op gelijke hoogte na een snelle counter! ⚡️ #MilanSampdoria pic.twitter.com/NJiVWGM5ua — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 3, 2021

Door het puntenverlies kan stadsgenoot en leider Inter de kloof op Milan immers opnieuw wat uitdiepen, terwijl Atalanta en Juventus de tweede plaats opnieuw in vizier krijgen.

Foto: REUTERS