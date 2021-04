Smeekbede van mama nadat graf van Julie (6) al zeven keer geplunderd werd: “We hebben al genoeg tegenslagen gehad”

Op een jaar tijd werd het graf van de 6-jarige Julie Pfaff al zes of zeven keer geplunderd. Voor de ouders is de maat vol en moet de gemeente dringend ingrijpen. “We hebben al genoeg tegenslagen gehad.”

Vrijdagavond was het weer van dat. De ouders van Julie Pfaff kregen te horen dat het graf van hun dochtertje, dat in het Luikse Dison ligt, opnieuw leeggeroofd werd. Dat schrijft SudInfo. “Ik wil schreeuwen tegen de mensen dat ze moeten stoppen. We hebben al genoeg tegenslagen gehad”, zegt mama Shirley.

“Ze hebben verschillende keren de beeldjes van Disney gestolen en een paar weken geleden hebben ze alle knuffeldieren meegenomen die ik had neergelegd.” Daarnaast gingen de dieven ook lopen met een beeldje van een appel, twee konijnenpopjes, een engeltje en zelfs een klein mandje met chocolade eieren. Shirley versiert het graf van haar dochter altijd voor feestdagen en seizoenen. “Dit is alles wat ik voor haar kan doen. Ik moet het doen, het is sterker dan mezelf.”

Ze weet dat het graf van haar dochter niet het enige is en denkt ook niet dat de diefstallen door één personen gepleegd worden. Bij de Disneybeeldjes denkt ze dat het om volwassenen gaat omdat die wel wat geld waard zijn. Maar de chocolade eieren, dat komt door kinderen. “Een kerkhof is geen speelplaats. Je moet je kinderen opvoeden. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Moet ik in de wei kamperen?”

De gemeente heeft in januari een camera beloofd, maar die hangt er nog niet. “Ik zou willen dat de gemeente opschiet en die zo snel mogelijk plaatst, zodat onze kinderen in vrede kunnen leven, zodat mijn dochter in vrede kan leven!”