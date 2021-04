Paarden gleden uit tijdens interventie in Ter Kamerenbos en ruiters vielen eraf

Twee paarden van de federale politie die vrijdagavond bij de interventie in het Ter Kamerenbos in Brussel waren, gingen rond 20 uur op de loop. Ze keerden zonder ruiters op hun rug terug naar de kazerne in Etterbeek. “Het lijkt erop dat de twee paarden uitgegleden zijn, waardoor de ruiters eraf zijn gevallen”, zegt Sandra Eyschen, woordvoerster van de federale politie, zaterdag.

“De collega’s van de cavalerie hebben direct de verschillende teams gewaarschuwd, inclusief de luchtsteun. We konden de route zien die de paarden aflegden en begrepen dat ze onderweg waren naar de kazerne. De nodige verkeersmaatregelen werden genomen”, aldus de woordvoerster.

“Gelukkig is er geen incident of ongeval gebeurd daardoor. Je moet weten dat dit zeer zelden gebeurt. De laatste keer dat het gebeurde, was meer dan tien jaar geleden”, preciseert ze. De paarden gingen langs de Victorialaan, de Franklin Rooseveltlaan, het Marie-Joséplein, de Waaglaan, de Elizastraat en de boulevard Général Jacques, voordat ze naar de kazerne werden geleid.